Ghiaia per il ripascimento della duna marittima: polemiche a Cupra

Nei giorni scorsi il sindaco Alessio Piersimoni ha spiegato al nostra giornale come procedono i lavori di sistemazione della spiaggia in vista dell’inizio della stagione estiva. Ha anche parlato dell’utilizzo dell’enorme massa di ghia trasportata a riva nella zona nord del paese, dal torrente Menocchia e dell’autorizzazione ricevuta dal competente Ufficio della Regione Marche a compiere l’operazione di spostamento per consentire il ripascimento nella zona in cui vi è stato un arretramento della costa dovuto all’erosione marina. Il Partito Democratico Cuprense, oggi, interviene sull’opera di ripascimento effettuata dal Comune in quel tratto. "Nei giorni scorsi molti cittadini sono rimasti sorpresi dalla scelta effettuata dal Comune di trasportare un enorme quantità di ghiaia, prelevata dalla pulizia delle spiagge centrali del paese, in uno degli angoli più suggestivi della nostra costa, individuato nel Piano spiaggia vigente come Duna Marittima – scrive Mario Pulcini - Questa zona rappresentava un piccolo scrigno naturalistico, caratterizzato da specie floristiche peculiari, ancora oggi testimoniato dalle ultime tamerici rimaste. Secondo il piano spiaggia redatto dal Comune, questo tratto di costa andrebbe salvaguardato e sottoposto ad una vera e propria opera di bonifica a cura e a spese dell’Amministrazione Comunale. Non si capisce come sia stato possibile autorizzare il trasporto di un quantitativo così importante di materiale ghiaioso, ed altri sedimenti, prelevati da altre spiagge proprio in quel tratto. I Democratici, nel raccogliere le preoccupazioni segnalate da molti cittadini e associazioni ambientaliste, chiedono all’Amministrazione di intervenire quanto prima al ripristino della spiaggia nord e a realizzare le dovute opere di salvaguardia della zona così come previsto dal vigente Piano Spiaggia".

Marcello Iezzi