Già in moto la macchina organizzativa del festival Cabaret Amoremio

Per la prossima stagione estiva a Grottammare ci sarà una nuova amministrazione, ma la macchina comunale non ferma e pensa alle manifestazioni più importanti, in particolare all’organizzazione della 38esima edizione del Festival Nazionale dell’Umorismo ’Cabaret Amoremio’. E’ stato stabilito che a condurlo sarà di nuovo il cabarettista romano Stefano Vigilante, che le finali si terranno il 28 e 29 luglio e che le selezioni sono affidate, come sempre, ai membri dell’Associazione Lido degli Aranci e la produzione a cura dell’Amat e del Comune di Grottammare. L’associazione Lido degli Aranci ha comunicato già di voler collaborare all’organizzazione del Festival dell’Umorismo e in particolare nella realizzazione delle selezioni di Nuovi comici per l’individuazione dei cabarettisti da ammettere alle finali del 2023. Inoltre ha assunto l’impegno di garantire al vincitore del Concorso la partecipazione a 3 serate dell’Associazione retribuite al cachet corrente. Intanto, come primo passo, i vertici della Lido degli Aranci hanno programmato i primi due palcoscenici dove eseguire le selezioni nel mese di aprile: al Makkecomico di Roma e in un teatro di Napoli ancora da definire. La sede del Festival prevede il ritorno all’Arena Sisto V.