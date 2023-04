Già problemi per il nuovo asfalto sulla statale

Nell’estate dell’anno scorso, la società Autostrade per l’Italia realizzò il nuovo asfalto sulla SS16 dalla rotatoria sul Tesino fino ai confini di San Benedetto. I lavori sono consistiti nella fresatura del tappetino di usura esistente e la successiva stesura di un nuovo manto. Un intervento importante che sarebbe costato una somma difficilmente sostenibile per il comune di Grottammare. Il lavoro è stato portato a termine grazie all’impegno dell’amministrazione che ha premuto su Aspi affinché compensasse ai disagi provocati dalle frequenti deviazioni dei mezzi pesanti dall’A14 alla SS16. Il nuovo asfalto, che ha meno di un anno, si sta già deteriorando nel tratto che va dal Fosso delle Tavole al piazzale del Globo, a causa del cedimento della riempitura di uno scavo fatto per conto della Ciip per la realizzazione di un tratto di rete fognante. L’abbassamento dello scavo vi fu già subito dopo la realizzazione dell’opera. Il tappetino di copertura dello scavo è quasi subito sprofondato ed ha costretto gli automobilisti a tenere una condotta di guida irregolare e pericolosa per non sobbalzare sullo scavo e danneggiare le sospensioni. Ora il problema si sta già ripresentando. Chi riparerà il danno?