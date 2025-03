Giacobazzi domani sul palco del Palariviera

Racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera, lo spettacolo "Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque", che Giuseppe Giacobazzi porterà in scena lunedì 17 marzo, alle ore 21, al Palariviera, a San Benedetto del Tronto. Con l’organizzazione di Best Eventi, lo spettacolo di Andrea Sasdelli, con la collaborazione ai testi e la regia di Carlo Negri, Blu Produzioni. (I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore 44 euro, secondo settore 40,25, terzo settore 34,50 (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726 www.besteventi.it In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità. Un’ora e mezza di spettacolo, un’ora e mezzo di partita, un’ora e mezzo di monologo comico, ma al tempo stesso interiore, che lascia lo spettatore incollato e attento nello scoprire la mossa successiva. In Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque vediamo un Giacobazzi, uno dei più noti e amati comici italiani, noto anche per le sue esibizioni caratterizzate dall’uso dell’accento romagnolo e di un abbigliamento stravagante, più distante dal cabaret vecchio stile e sempre più vicino alla narrazione propria del teatro comico, tra risate e riflessione.

Stefania Mezzina