Giallo in discoteca a San Benedetto, giovane al pronto soccorso: “Sono stato picchiato”

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 23 agosto 2023 – Un giovane di 24 anni, durante la notte fra lunedì e martedì, si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Benedetto per farsi medicare varie contusioni e ferite alla testa e in più parti del corpo. Il giovane ha riferito di essere stato picchiato all’interno di un locale ad alta frequentazione di San Benedetto.

Sul complicato caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale compagnia. Diciamo subito che il ragazzo non ha subito danni importanti e che non sarebbe stato picchiato con corpi contundenti. Sulle condizioni psicofisiche del ventiquattrenne sono stati richiesti approfondimenti da parte degli investigatori dell’arma, per capire se abbia assunto alcolici misti ad altre sostanze. Su quanto accaduto vi sarebbero versioni contrastanti.

Si è parlato di una rissa tra frequentatori del locale e che si è reso necessario l’intervento della vigilanza interna per riportare la calma. Vi è quindi da capire se il giovane è stato colpito durante il parapiglia dagli stessi antagonisti o se è stato "calmato" dal personale della sicurezza.

Di certo è che il ventiquattrenne è finito all’ospedale in uno stato di alterazione e saranno le analisi tossicologiche, cui è stato sottoposto, a chiarire quest’aspetto mentre i carabinieri, in attesa del referto, stanno lavorando alla ricerca di immagini e di testimonianze per ricostruire cos’è avvenuto in tarda notte all’interno del luogo, dove vi erano centinaia di giovani.

Certo è che il personale della sicurezza è in prima linea nel dover garantire l’incolumità dei clienti. Se dovessero trovare riscontro le dichiarazioni di alcune fonti, secondo le quali nel locale si sarebbe acceso un pericoloso parapiglia, v’è da capire se qualcuno ha usato le maniere forti per spegnere i fumi dell’alcool e forse non solo quelli.