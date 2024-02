GialloZafferano, sul sito di ricette online. Gabriella Calvares spiega le olive fritte

Su GialloZafferano, il brand editoriale di cucina, la preziosa cuoca di Siamo Fritti, Gabriella Calvares, è diventata la reginadelle olive all’ascolana realizzate secondo il metodo tradizionale: ricco ripieno di carne e una frittura indimenticabile. Il suo video su GialloZafferano nei giorni scorsi è riuscita ad ottenere ben 57.864 visualizzazioni.

Calvares ha spiegato tutte le tappe per la preparazione di questa prelibatezza ascolana. Camicia bianca, grembiule nero e cappello viola da cuoco, dove campeggia la scritta Siamo fritti, Gabriella ha spiegato la ricetta, mossa da volontà, dedizione e da un ingrediente segreto straordinario: l’amore per quello che si fa. Ascoli Piceno, infatti non splende solo per il suo travertino, per la sua piazza salotto e per i suoi incantevoli palazzi che evocano un po’ Firenze, ma anche per i tanti locali dove è possibile mangiare bene. Così la cuoca di Siamo fritti ha spiegato i segreti di questo piatto unico e ricercato da far gola a qualsiasi turista. Siamo Fritti è un locale del centro di Ascoli, che nasce nel 2014.

Siamo Fritti ha fatto delle olive all’ascolana il suo brand e Gabriella si è prestata ad insegnare la sua ricetta anche su internet.

Maria Grazia Lappa