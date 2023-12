Gian Luca Gregori e il ricordo di Stefania Camela

Si rinnova la festa del Premio ‘Truentum’ a San Benedetto. Non può considerarsi solo un riconoscimento, la massima onorificenza cittadina, che due giorni fa è stata attribuita al rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori. La consegna del riconoscimento è stata preceduta da alcune riflessioni: "Nel corso della mia carriera ho avuto la fortuna di conferire la laurea a 1.342 studenti, di cui 166 nel corso magistrale. Un risultato importante, arrivato dopo anni di lavoro e soprattutto un inizio rocambolesco. Tutto cominciò con un confronto con Piero Alberto Capotosti che avanzò l’idea di fare una sede universitaria a San Benedetto. Originariamente ci trovavamo in via Pizzi, presso l’ex teatrino della Cattedrale della Marina. Pochi avrebbero scommesso nel nostro successo, ma oggi abbiamo diversi corsi economia aziendale e magistrale, un risultato frutto di un connubio particolarmente positivo con il Comune. Dopodiché ci siamo spostati al complesso ‘Vannicola’ e da lì siamo cresciuti". Tanta commozione, infine, quando Gregori ha ricordato Stefania Camela. La dipendente del comune, recentemente scomparsa, si era laureata alla Politecnica: "Tutti gli studenti – ha concluso Gregori – sono un po’ figli nostri".

g. d. m.