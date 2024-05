Giancarla Perotti al Salone di Torino con ’Maritain’

La professoressa Giancarla Perotti, scrittrice, filosofa e teologa di San Benedetto, ha presentato il suo ultimo saggio ’Maritain. Educazione integrale per un umanesimo integrale’ al Salone Internazionale del libro di Torino. Ha dialogato con lei la dottoressa Paola Sturba, funzionario della Regione Marche e membro della Commissione scientifica per l’editoria della Regione. "Ringrazio la commissione del consiglio della Regione Marche per aver selezionato il mio saggio sull’educazione secondo il pensiero di Maritain – afferma la Perotti – Occasione questa per riflettere non solo sul pensiero di Maritain e in particolare sulla categoria dell’educazione, ma anche un momento per ripensare la cultura marchigiana e in particolare la filosofia maritainiana che nella nostra regione è stata molto apprezzata". La Perotti, persona sempre dedita allo studio, alla cultura e al volontariato, insieme ad altri scrittori e promotori marchigiani di questa filosofia, sono stati citati in due quaderni della Regione scritti dal professor Giancarlo Galeazzi filosofo di Ancona, nei quali è stato anche citato il Centro Ricerche Personaliste Raïssa e Jacques Maritan, fondato e tutt’ora diretto dalla professoressa Perotti.