Gianluca Braga di Pescara nuovo vice prefetto vicario

Gianluca Braga è il nuovo vice prefetto vicario alla Prefettura di Ascoli. Sostituisce Gaetano Tufariello, recentemente destinato ad altra sede. Originario di Pescara, Braga proviene dalla Prefettura di Chieti, dove negli ultimi anni, dopo aver svolto le funzioni di capo di gabinetto, ha diretto l’area "Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie" e l’area "Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione". Ha inoltre prestato servizio dal 2008 al 2014 presso la Prefettura dell’Aquila, occupandosi particolarmente di protezione civile e dell’emergenza sisma, e successivamente, fino al 2017, presso la Prefettura di Teramo, ricoprendo il ruolo di capo di gabinetto.

Promosso alla qualifica di viceprefetto nel 2018, ha svolto diversi incarichi commissariali e presieduto varie commissioni ed organi collegiali nelle sedi di servizio. Dallo scorso mese di aprile, a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale, è stato commissario straordinario del Comune di Ortona, in provincia di Chieti, ove si era già occupato del coordinamento delle operazioni di accoglienza in occasione dei diversi sbarchi di migranti dalle navi di ONG, che dall’inizio del 2023 hanno interessato il locale porto. Il prefetto Sante Copponi, unitamente al personale della Prefettura di Ascoli, ha accolto il nuovo viceprefetto vicario esprimendogli i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.