Gianmario Strappati in tour negli USA, Masterclasses e Recital alla Florida State University Gianmario Strappati, ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica, ha tenuto Masterclasses e Recital presso la Florida State University. Il Consolato Generale d'Italia a Miami ha celebrato l'evento come "meravigliosa occasione" per il Mese del Patrimonio Italo-Americano.