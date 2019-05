Ascoli, 26 maggio 2019 - Ancora uno schianto terrificante lungo la provinciale Val Menocchia, in contrada Villa Santi di Massignano. Ha perso la vita Gianni Filiaci, 41 anni, residente con la famiglia a Ripatransone. Ha lasciato la moglie due figli e uno in arrivo. Una tragedia che ha colpito tutta la città di Ripatransone, dove Gianni era conosciuto da tutti, ma anche il mondo della ristorazione, poiché dopo il diploma conseguito presso l’Istituto Alberghiero di San Benedetto, aveva lavorato per alcuni anni come piazzaiolo nel pub Morrison’s di Cupra e ultimamente lavorava come cuoco nel ristorante 'Da Fernando' a Marina d’Altidona. Gli amici che condividono lo stesso mestiere lo ricordano con grande affetto, la stima, l’amore per la sua famiglia e la passione per il suo lavoro.

La dinamica del sinistro è in corso d’accertamento da parte dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi di legge con l’ausilio di due pattuglie della polizia municipale di Cupra, con il comandante Luigi Locci. La strada è stata chiusa al transito dalle 18,35 e riaperta pochi minuti prima delle 21. Inutili i soccorsi, il giovane cuoco è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era al volante della sua Peugeot 306 e stava dirigendosi verso l’interno quando, nell’affrontare la semicurva, la vettura è scivolata intraversandosi:dalla parte opposta arrivava però una Volkswagen che l’ha centrato in pieno. Il conducente della Golf, F. M. di 26 anni di Spinetoli, è stato trasportato al Pronto Soccorso di San Benedetto e se la dovrebbe cavare in pochi giorni.