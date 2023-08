Gianni Peroni, trovato gravissimo in porto a San Benedetto: è morto dopo una settimana

San Benedetto (Ascoli), 21 agosto 2023 – Gianni Peroni, 54 anni, detto "Pistone", l’uomo rimasto vittima dell’incidente nella zona nord del porto di San Benedetto, non ce l’ha fatta. Nella giornata di ieri è morto nell’ospedale di Ancona dov’era stato trasportato in eliambulanza subito dopo il sinistro. Le sue condizioni erano apparse subito disperate.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di martedì scorso in via Marco Polo, a nord del porto di San Benedetto. Il cinquantaquattrenne è stato trovato a terra, non distante dal suo scooter, con una profonda lesione al collo, proprio nelle immediate vicinanze della catena che blocca l’accesso verso il mare. A scoprirlo è stato un bambino che stava giocando con la palla e che ha avvertito i genitori. Scattato l’allarme, sul luogo è arrivato un equipaggio della Potes che ha rianimato l’uomo, già in arresto cardiaco. Nel frattempo la centrale operativa del 118 ha fatto decollare il velivolo che ha eseguito il trasferimento del paziente, in codice rosso avanzato, al nosocomio Dorico. "Pistone" era in coma e non si è più ripreso, a causa delle devastanti lesioni subite.

Delle indagini si stanno occupando gli agenti della polizia stradale di Ascoli, intervenuti sul luogo dell’incidente insieme al personale del locale commissariato e della capitaneria di porto. C’è da capire bene la dinamica del sinistro. Un altro incidente stradale è accaduto ieri pomeriggio verso le 16 sul lungomare Trieste all’altezza dell’incrocio con via Monfalcone. Una giovane donna è stata investita da un’auto condotta da una ragazza di 19 anni. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori della Potes, considerata la dinamica e le condizioni della paziente, è stato deciso il trasferimento all’ospedale di Ancona avvenuto in eliambulanza. Dei rilievi si è occupata una pattuglia della polizia locale.

Ma. Ie.