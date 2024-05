Giardini storici e agrumi protagonisti di un convegno nazionale

L’ordine degli architetti di Ascoli Piceno ha promosso un convegno nazionale su: Giardini storici di agrumi, la via della costa picena" che si terrà venerdì nella sala Kursaal di Grottammare dalle 9 alle 13,30. Dopo i saluti istituzionali ci sarà l’intervento di Aurelio Manzi, botanico, che relazionerà su: "Aranci ed alloro di Grottammare nei giardini piceni – una via da ritrovare". Roberto Luciani, agronomo della Regione Marche parlerà su: "Le misure regionali per la tutela e la valorizzazione degli agrumeti storici nelle Marche". Andrea Bellandi funzionario Regione Marche per Parchi e giardini parlerà su: "Gli agrumi in vaso nelle collezioni delle ville medicee (Patrimonio dell’Unesco). Tiziana Maffei direttore generale della Reggia di Caserta relazionerà su: "Il parco della Reggia di Caserta (patrimonio Unesco) valorizzare l’identità produttiva del museo verde". "Giardini storici e agrumi tra ricerca e attualità" sarà trattato da Mariella Zoppi docente università di Firenze. A seguire Elisabetta Schiavone, architetto, relazionerà su: " La funzione inclusiva degli istituti e luoghi di cultura", mentre Maria Chiara Pozzano, architetto, parlerà di "Restauro del giardino di villa Gamberaia". Di "Restauro e valorizzazione: l’occasione del pnrr" ne parlerà il docente universitario Giorgio Galletti e infine Eraldo Antonini, agronomo, chiuderà gli interventi con "La cura dei giardini e la formazione dei giardinieri d’arte". Il convegno ha lo scopo di evidenziare i tratti salienti dei giardini d’arancio che spesso si integrano in giardini di villa generando architettura del paesaggio e di rara bellezza.