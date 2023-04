Giardiniere florovivaista con diploma ed esperienza

Nella provincia di Ascoli si ricerca una figura di giardiniere, manutentore aree verdi, florovivaista e venditore. Si richiede preferibilmente il patentino fitosanitario ed esperienza nell’uso di attrezzature quali decespugliatore, rasaerba, arieggiatore, tagliasiepi, motosega, soffiatore, svettatore. Tra i requisiti richiesti preferibilmente si indicano anche il diploma di perito agrario e la conoscenza della lingua inglese. Il contratto proposto è a tempo pieno e determinato (o in alternativa di apprendistato). La sede di lavoro indicata è Ascoli e provincia. Per avere maggiori informazioni e poter candidarsi adoccupare questa posizione è necessario contattare il centro per l’impiego di Ascoli inviando una email a [email protected], una Pec a [email protected] o chiamando il numero telefonico 0736352800.