’Giardino di tutti’ in piazza Kolbe. Inclusione, i progetti del Comune

Sarà chiamato il ‘Giardino di tutti’, il nuovo parco di piazza Kolbe dedicato a bambini e persone disabili. Il comune ha deciso di modificare completamente questa superficie investendo 100mila euro – parzialmente intercettati dalla regione Marche – e puntando tutto sull’inclusione, tema che fa da sfondo anche al duplice progetto finalizzato al miglioramento dell’accessibilità cittadina, ovvero la realizzazione del Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche) e l’iniziativa ‘Non sono perfetto, ma sono accogliente’, rivolto agli esercizi commerciali. Il parco intanto sarà pronto per fine dicembre – gennaio, considerando la nuova illuminazione – e includerà un’area giochi per la psicomotricità, con travi, tavole, attraversamenti e percorso agility. Nelle immediate vicinanze è in fase di allestimento un’area di socializzazione nonché un percorso sensoriale, completo di elementi in corteccia, granulato, lapilli vulcanici, ciottoli e pino nordico. Grande attenzione anche agli alberi, che presenteranno fioriture di differenti colorazioni.

Un piccolo gioiello, insomma, incastonato in una zona della città che è in via di riqualificazione, considerando che la storica palazzina incompiuta sta per vedere la luce con il fine di ospitare, ai piani inferiori, la nuova sede della Polizia Municipale. In aggiunta, il vertice comunale ha stanziato circa 28mila euro per l’aggiornamento del Peba, che dovrà essere messo in concreto per step successivi: si tratta di un’operazione che la città attende da almeno nove anni. Tanta attesa anche per il progetto ‘Non sono perfetto, ma sono accogliente’, che vede il comune collaborare con il Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità (Cerpa Italia Onlus). Questo sarà strutturato in due distinte fasi: nella prima, gli esercenti selezionati riceveranno un kit per rendere più accessibile la propria struttura, composto da vademecum sull’inclusione e una vetrofania con il logo del progetto. Nella seconda fase, dopo un sopralluogo da parte dei tecnici Cerpa, saranno fornite a ciascun esercente le indicazioni utili a ottimizzare l’accessibilità degli spazi delle attività. In questa seconda fase, le strutture la cui accessibilità potrà essere migliorata mediante interventi minori, come l’installazione di un campanello per richiedere assistenza all’ingresso o di una rampa per agevolarlo, potranno ricevere un contributo da parte del comune finalizzato all’acquisto di queste attrezzature. Per partecipare, si potrà presentare domanda entro le 12 di martedì 12 dicembre.

Giuseppe Di Marco