Gina e Vito, 70 anni di amore

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha portato i saluti della città di San Benedetto e un dono ai coniugi Coccia-Cori, in occasione della celebrazione del loro anniversario di matrimonio, che quest’anno ha raggiunto il mirabile traguardo dei 70 anni. Algisa (93 anni, nota a tutti come ’Gina’) e Vito (97 anni), hanno infatti festeggiato nella giornata di ieri sette decenni di vita coniugale. La celebrazione si è tenuta insieme alla figlia, alla nipote e agli amici e, in occasione di un traguardo assolutamente non comune, il primo cittadino ha voluto portare l’omaggio dell’Amministrazione comunale alla longeva coppia. Sposati dal 1952 a Controguerra, Gina e Vito si sono conosciuti nel 1949, quando entrambi lavoravano nei campi. Nel 1980 la coppia si trasferisce a San Benedetto del Tronto insieme alla figlia. In Riviera, Gina lavora come cuoca in uno degli hotel più noti della città mentre Vito lavora come marittimo. "La storia di Gina e Vito – dicono i familiari – è speciale nella sua ordinarietà. Ci auguriamo che possano essere per tutti un umile esempio".