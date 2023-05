Ginnastica spettacolo con Macchini

Grande successo per l’appuntamento alla palestra Appoggetti che ha visto i campioni della ginnastica artistica di livello internazionale allenarsi a portate aperte. Una giornata che è iniziata con l’inno di Mameli e con lo speaker d’eccezione Andrea Massaro, giudice internazionale della ginnastica artistica, che ha introdotto l’evento presentando i 10 ginnasti che nel pomeriggio hanno dato spettacolo con un allenamento a porte aperte davvero grandioso. C’erano praticamente tutte le autorità del territorio, a partire dal sindaco Paolo Calcinaro e poi il prefetto Rocchegiani, il vescovo Rocco Pennacchio che ha rivolto a tutti un pensiero affettuoso. E ancora, le autorità sportive, su tutti il presidente della federazione ginnastica Italia Gherardo Tecchi, Maria Lina Vitturini come commissione regionale pari opportunità. In pedana c’erano Paolo Principi, Mario Macchiati, Riccardo Ruggeri, Lorenzo Casali, Tommaso Brugnami, Filippo Castellaro, Luca Manzane e Lay Giannini. Su tutti, il fermano doc Carlo Macchini, medaglia d’Argento alla sbarra ’Campionati d’Europa’ 2023 Antalya. Sua l’idea di portare i campioni della città ginnastica nella palestra che è punto di riferimento per gli atleti, in una Fermo che si propone come capitale della ginnastica artistica, volando verso il prossimo sogno, le Olimpiadi.

a.m.