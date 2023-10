Gino Sabatini, presidenza che unisce Adriatico e Ionio

Il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini è stato nominato ieri a Budva, in Montenegro, Presidente del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, rete transnazionale, senza scopo di lucro, che unisce le Camere di Commercio appartenenti ai Paesi della Regione Adriatico Ionica (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia). La Mission dell’Associazione è il potenziamento delle sinergie e delle opportunità per lo sviluppo socio- economico dell’Area Adriatico Ionica, riconosciuta dal Consiglio dell’UE come la terza Strategia Macroregionale Europea (Eusair), dopo le Regioni Baltica e del Danubio. Il Forum Aic è uno dei maggiori stakeholder della Eusair, strategia che valorizza il patrimonio culturale e la ricchezza delle realtà presenti sul territorio dell’area, traducendo nel concreto il concetto di coesione territoriale, di protezione ambientale, di sviluppo economico e sociale sostenibile. "E’ un’occasione preziosa per un Ente come il nostro poter essere parte attiva in un percorso di accompagnamento di queste comunità economiche dentro la Ue, è doveroso e porta benefici per tutti: dalla collaborazione nascono opportunità per tutti, si saldano legami, tra imprese e territori. Cooperare è il contrario di dividere, ed è sotto gli occhi di tutti, oggi più che mai, purtroppo quanto le lacerazioni tra comunità possano portare a collassi drammatici orribili da attraversare e da cui è difficile uscire, con danni duraturi anche per le economie" ha dichiarato il neo eletto Gino Sabatini La presidenza italiana, segnatamente marchigiana, durerà due anni. Proprio a Budva Sabatini era stato eletto nel maggio 2019 cominciando la sua esperienza nell’associazione, alla vigilia di un biennio segnato da inaspettate difficoltà legate a pandemia, crisi energetica e conflitto tra Federazione Russa e Ucraina. "Oggi siamo di nuovo qui, in un ottobre caldissimo sotto diversi aspetti, per fare la nostra parte nel rilancio della strategia Eusair, in un contesto socio-politico drammaticamente mutato rispetto al passato, confermando le motivazioni alla base della sua creazione, ma declinandole con incisività e focalizzandole su tematiche portanti, incisive e di impatto" spiega Sabatini.