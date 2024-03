Ginocchiata durante la partita, ragazzino perde i sensi: ricoverato a Torrette

Castel di Lama (Ascoli), 3 marzo 2024 – Scontro durante una partita di calcio del campionato di Allievi regionale: un ragazzo di 14 anni colpito al volto da una violenta ginocchiata e trasportato in eliambulanza a Torrette. Attimi di paura, intorno alle 13.30, nel campo sportivo ‘Stipa’ di Piattoni a Castel di Lama.

Il ragazzino è stato portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette

Sfortunato protagonista il portiere della squadra di Castel di Lama, L.P., di Spinetoli, che stava giocando durante la partita contro la squadra di Fermo. Il ragazzo intorno al 45’ della partita ha ricevuto una violenta ginocchiata al volto.

Un colpo fortissimo all’altezza dell’occhio, nella parte parietale della testa, che lo ha lasciato disorientato e dolorante. In un primo momento, nonostante il dolore e il gonfiore alla tempia, il calciatore sembrava essersi ripreso dalla botta ed è rimasto in campo, ma poco dopo si è sentito male, ha avuto conati di vomito e poi ha perso i sensi, a causa di un forte trauma cranico. Quando i presenti si sono resi conto di quanto stava accadendo preoccupati hanno prima prestato soccorso e subito dopo hanno lanciato l’allarme ai sanitari.

Tanta paura e apprensione tra i compagni di squadra e le persone che erano sul campo ad assistere alla partita, quella che doveva essere una tranquilla gara domenicale, in poco tempo si è trasformata in una giornata carica di paura ed apprensione. Sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza del Potes di Offida ’ il personale sanitario a quel punto dopo aver prestato le prime cure del caso, ha ritenuto opportuno richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

Il ragazzo è tornato cosciente, ma i sanitari dopo aver valutato le condizione hanno deciso di allertare l’eliambulanza, che in breve tempo è partita da Ancona ed è atterrata nell’area verde delle fiera, nei pressi della chiesa del Santissimo Crocifisso, sempre a Piattoni, dove nel frattempo il 14enne era stato trasportato in ambulanza.

Dopo averlo stabilizzato il ragazzo è stato trasportato d’urgenza nel Trauma center dell’ospedale regionale di Ancona per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. La vicenda ha suscitato vivo clamore tra i suoi compagni di squadra, che son