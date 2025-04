Giobbe Covatta a Montalto

Giobbe Covatta festeggia i 40 anni di attività con una ‘abbuffata’ dei suoi pezzi storici e meno storici mercoledì 23 aprile al Teatro della fiaba e della poesia di Montalto delle Marche in ‘70 riassunto delle puntate precedenti’. Il programma proposto nella stagione realizzata dal Comune e dall’Amat, con il contributo di Regione Marche e MiC e già sold out, prevede una degustazione di prodotti tipici del comico napoletano: religione, ambiente, ecologia, donne, terzo mondo, vecchiaia, il tutto condito con un’abbondante dose di ironia. ‘70 riassunto delle puntate precedenti’ narra il percorso fatto dall’attore e scrittore napoletano per arrivare al successo e all’amore per le tematiche sociali affrontate sempre con la leggerezza di un’intelligente comicità, tratto distintivo dell’intera produzione artistica iniziata nel 1990 con il Maurizio Costanzo show.