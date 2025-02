Giobbi: "Area Brancadoro?. Adesso serve il coraggio di fare un investimento serio"

Il consiglio comunale aperto di sabato scorso non ha lasciato indifferente il Pd, che chiede all’amministrazione di tagliare la testa al toro ed acquistare l’area Brancadoro. Va ricordato che nell’assise del 22 febbraio era stato lo stesso Luigi Rapullino, titolare di Sideralba, a mettere sul piatto la possibilità di rivendere la superficie allo stesso prezzo di acquisto. Se per qualcuno queste parole non rappresentano altro che una battuta, per i democrat sono un’opportunità da cogliere. "L’amministrazione – afferma il segretario Marco Giobbi – deve avere il coraggio di fare un investimento serio destinandolo alla cittadinanza. Un’area condivisa da studentesse e studenti, tifoseria, utenti del campo ‘Las Vegas’, Skate Park e balneari che deve diventare un bene comune in cui poter ricavare anche spazi sociali e non rimanere una zona grigia e incolta. La stessa chiarezza va pretesa sul progetto Ballarin, cambiato svariate volte senza che ad oggi sia minimamente chiaro il destino di un luogo che per la città non è come tutti gli altri: è un simbolo che deve tornare a vivere, accogliere chi arriva a San Benedetto da nord rappresentando, anche in questo caso, uno spazio comune, vivo, in cui far confluire la nostra storia e che diventi uno spazio verde e attrezzato destinato alla città". I dem, quindi, si focalizzano anche sul confine nord di San Benedetto: "La demolizione della curva non trova alcuna giustificazione – prosegue Giobbi – visti gli ultimi sviluppi e ignora, ancora una volta, il punto di vista della tifoseria, dei comitati, degli studi congiunti presentati in questi anni lasciando un grosso punto interrogativo sulla sorte di un simbolo che pretendiamo sia riqualificato e torni ad accogliere la cittadinanza vivendo una seconda e meritata vita".

Per il vertice del Pd rivierasco, quindi, la coalizione di governo dovrebbe dimostrare il "coraggio di assumersi un impegno che non si esaurisca con il proprio mandato, ponendo le basi per due progetti che devono riportare alla città due beni comuni attualmente abbandonati a sé stessi". Sul Ballarin è stato messo in chiaro che gli uffici avranno il compito di approvare la perizia di variante, che quindi dovrà ottenere una ratifica in consiglio. Ma il progetto, finora, non ha convinto la minoranza. "Fare politica non è trovare una strada facile a problemi complessi" conclude Giobbi.

Giuseppe Di Marco