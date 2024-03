Giocamondo, 20 anni in viaggio: "Così celebriamo il traguardo"

La Bottega del Terzo Settore ha ospitato la presentazione delle iniziative per il ‘Ventennale del Gruppo Giocamondo’. La realtà ascolana è attualmente al terzo posto assoluto a livello nazionale nel settore vacanze studio e soggiorni in Italia ed è un punto di riferimento nel settore turistico socio-educativo. Per i 20 anni di attività ha organizzato così un ricco programma che si svilupperà nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 marzo. Ad illustrare le iniziative sono stati Elisa Farina e Stefano De Angelis, fondatori e rispettivamente presidente di Giocamondo e presidente e Ceo di Giocamondo Study, Eleonora Pascale, responsabile eventi per il ventennale, Natalia Di Andrea, Raffaella D’Annibale e Serafina Ionni consigliere di amministrazione delle due società del Gruppo. "Abbiamo iniziato venti anni fa – ha detto Elisa Farina – costituendo questa cooperativa che negli anni è cresciuta e si è allargata tanto che oggi sono circa 60 i dipendenti. Abbiamo sempre voluto mantenere le radici qui ad Ascoli, nonostante anche periodi difficili, e in occasione del Ventennale, vogliamo farci conoscere ancora di più tanto che apriremo le porte della nostra rinnovata sede di via Napoli a tutta la cittadinanza".

Soddisfatto il Ceo Stefano De Angelis: "Il Gruppo Giocamondo è una realtà in costante crescita, con un 2023 da record sia come bilancio che come numero di studenti che hanno viaggiato con noi. Il merito è di tutta la squadra che lavora con grande impegno". Eleonora Pascale ha poi illustrato il programma della due giorni Giocamondo che vedrà sabato 9 marzo, a partire dalle ore 9 al teatro dei Filarmonici, il 1° convegno nazionale su "Stati generali del turismo studentesco – I viaggi studio e le esperienze educative in Italia e all’estero quale sinergia tra la scuola, il welfare, terzo settore e l’industria del turismo". Un evento moderato dall’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti, di grande rilevanza e che per la prima volta in Italia metterà a confronto tutte le componenti: da quelle governative e istituzionali, al mondo della scuola, del turismo e delle imprese. Al convegno, così come all’Open Day del giorno dopo, prenderà parte anche il professor Vincenzo Schettini, docente molto apprezzato, divenuto un vero e proprio fenomeno social. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti. Domenica, invece, dalle ore 10 alle 18 è previsto l’Open Day con gli uffici di Giocamondo che saranno aperti a tutta la cittadinanza e ospiteranno una mostra che ripercorre la storia dei primi venti anni dell’azienda".

Valerio Rosa