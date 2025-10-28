Giocamondo apre a New York:: "Per noi sarà un asset strategico"

Giocamondo Study, società ascolana ai vertici nazionali nel settore vacanze studio per ragazzi, potenzia la propria presenza sul mercato mondiale e sbarca negli Usa con l’apertura di una sede operativa a New York. L’importante realtà, che pur mantenendo le radici sul territorio ascolano opera ormai in tutto il mondo ed è quotata in Borsa sul mercato Egm, alza ulteriormente l’asticella attraverso la propria controllata estera ‘JoStudy-Us Corp’ appena costituita e potenziando la propria presenza a livello internazionale con la sede newyorkese per favorire lo sviluppo delle destinazioni verso il Nord America.

Felicissimo Stefano De Angelis, presidente e amministratore delegato di Giocamondo Study: "In linea con le nostre strategie di crescita – ha dichiarato – l’espansione internazionale del nostro business è tra i punti fondamentali per avere sempre più coscienza dell’evoluzione della domanda di mercato. ‘JoStudy-Us Corp’ ci consente di poter presidiare le aree geografiche con maggiori richieste ed essere pronti a proporre soluzioni coerenti con il mercato di destinazione. Il Nord America è una meta formativa sempre più ambita e notiamo grande richiesta dall’Europa, per cui poter essere presenti direttamente sul territorio diventa per noi un asset strategico per apportare valore in quell’area". La sede operativa di New York sarà attiva dal prossimo mese di novembre e si avvarrà di un proprio team dedicato, con l’obiettivo di recepire direttamente in loco le richieste di mercato e calibrare al meglio le destinazioni nordamericane che comprendono sia gli Stati Uniti, che il Canada. In particolare, JoStudy-Us Corp si focalizzerà su alcuni dei programmi formativi maggiormente richiesti in Nord America, tra cui vacanze studio, anno all’estero, anno universitario in Usa, corsi di lingua e scambi all’estero, con esperienze formative su misura per questi mercati. L’apertura della sede operativa a New York rappresenta un ulteriore passo verso l’internazionalizzazione delle offerte del Gruppo ascolano che ha nei suoi piani di crescita l’apertura anche di altre sedi in Europa e nel mondo, parallelamente all’attività di consolidamento in corso anche in Italia. Fondata nel 2017 ad Ascoli Piceno proprio da Stefano De Angelis, Giocamondo Study è tra i principali tour operator italiani specializzato nei viaggi studio per giovani studenti e servizi educativi d’eccellenza. Valerio Rosa