Giocamondo cerca autista per il trenino turistico

Giocamondo SC spa ricerca un autista di pullman. E’ richiesta patente D+E per la conduzione del trenino turistico composto da una motrice e due rimorchi (può trasportare 56 passeggeri). Si propone contratto a tempo determinato part-time 24h (3 giorni alla settimana dalle ore 10.00 alle 19, è prevista un’ora di pausa pranzo). L’impiego terminerà il 10 settembre. Quale sede di lavoro è indicata quella di Ascoli Piceno. E’ possibile candidarsi a ricoprire questo incarico contattando direttamente Giocamondo SC spa, telefonicamente allo 0736336339 o per email scrivendo a [email protected] explorer.it. E’ necessario fare riferimento al centro per l’impiego di Ascoli. Di seguito i contatti.

Email: [email protected]

Telefono: 0736352800