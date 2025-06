Giocamondo da oggi in borsa: "Ulteriore salto di qualità"

È il grande giorno del debutto in Borsa per l’agenzia di viaggi ascolana Giocamondo Study, primo tour operator in Italia nel settore vacanze studio a quotarsi a Piazza Affari. Questa mattina alle 9 il Presidente e Ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis suonerà la tradizionale ‘campanella’ e darà il via alla contrattazione delle azioni della sua agenzia. Una ‘piccola perla’ nata nel cuore della città di Ascoli e diventata negli anni punto di riferimento nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo ed ente di formazione.

Un cammino iniziato nel 2017 e che ha visto l’azienda accreditata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e che negli anni, ha sviluppato una rete strategica di collaborazioni con le migliori Università del mondo per la formazione accademica di tanti giovani italiani. Oggi la società è attiva con due sedi in Italia, ad Ascoli e a Roma, e una nel Regno Unito, raggiungendo oltre 20 destinazioni nel mondo e più di 28.000 studenti che, dal 2017, hanno provato l’esperienza di vacanze studio con Giocamondo Study.

Già da ieri una delegazione dell’azienda è a Milano per affiancare il Presidente De Angelis in questa giornata storica. "Con la quotazione in Borsa – ha dichiarato soddisfatto Stefano De Angelis – si compie un importante passo nella storia della società, che permetterà a Giocamondo Study di compiere un ulteriore salto di qualità per ampliare progetti di sviluppo e accreditarsi come leader nazionale nel settore del turismo studentesco".

Valerio Rosa