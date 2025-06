Giocamondo in borsa: "Ora nuovi investimenti"

"La quotazione in borsa non è un obiettivo raggiunto solo dal presidente, ma è il frutto del gran lavoro svolto dal Cda di Giocamondo Study, dai Manager e da tutti i dipendenti che ho voluto con me a Milano per una giornata storica e che ho premiato con una targa ricordo per il contributo fornito". Così il presidente e ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis ha dato il via alla conferenza stampa in cui ha illustrato le motivazioni e la soddisfazione per essere il primo Tour Operator in Italia che organizza vacanze studio in tutto il mondo, a quotarsi in Borsa. "La giornata vissuta a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano – ha proseguito Stefano De Angelis affiancato dagli altri membri del Cda, Serafina Ionni, Raffaella D’Annibale e Stefania Cimino – con il suono della campanella in apertura delle contrattazioni, rimarrà impressa nella mente di tutti noi per tanto tempo. La conclusione di un percorso iniziato un anno e mezzo fa quando ci affidammo a degli advisor per la valutazione delle nostre capacità attrattive da parte di eventuali investitori. Hanno analizzato la nostra storia, la nostra credibilità, il fatturato, l’etica, la crescita che abbiamo avuto dal 2017 ad oggi di circa il 20% ogni anno soprattutto dopo il Covid e i numeri degli oltre 28.000 ragazzi che abbiamo portato in viaggio nel mondo a studiare. Quest’anno già da martedì prossimo, ne partiranno 8.000. Questa mattina, il titolo ha avuto un più 4,69% ed è stato sospeso per eccesso di rialzo. Insomma, siamo davvero soddisfatti di portare il nome di Ascoli in giro per il mondo. La sede della Giocamondo Study rimarrà sempre qui da dove è partito tutto anche se abbiamo un ufficio di corrispondenza a Roma e uno a Londra ed entro l’anno ne apriremo uno a New York. Anche i ragazzi, trarranno giovamento da questa internazionalizzazione perché, ad esempio, ora in un college di Londra, incontrano solo italiani, mentre in futuro, troveranno ragazzi di altre nazionalità con cui fare scambi culturali ed esperienze uniche. Attualmente Giocamondo Study è tra i primi tre gruppi leader in Italia per le vacanze studio. Puntiamo a diventare i numeri uno anche attraverso acquisizioni di gruppi competitor".

Soddisfatta Serafina Ionni: "Questa è un’azienda ascolana – ha ammesso – composta da tanti ragazzi di Ascoli che altrimenti per lavorare sarebbero stati costretti a trasferirsi all’estero". Stesso parere della vice presidente Raffaella D’Annibale: "Quando selezioniamo il nostro personale – ha detto – puntiamo molto sull’esperienza fatta all’estero e sulla capacità di lavorare in team". Le conclusioni sono state affidate all’Investitor Creator Stefania Cimino: "Pochi sanno che i principali investitori entrano prima che ci sia la quotazione in Borsa. Fondi, banche e privati danno subito l’imput di quanto un’azienda sia appetibile e sin dall’inizio è stato chiaro il sentore di grande interesse. Oggi festeggiamo un grande traguardo".

Valerio Rosa