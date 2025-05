Giocamondo Study si quota in Borsa

Giocamondo Study S.p.A., Pmi innovativa di Ascoli Piceno ai vertici nazionali nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo ed ente di formazione, diventerà il primo operatore italiano nel settore dei viaggi studio a quotarsi in Borsa. La società guidata dal presidente e Ceo Stefano De Angelis ha presentato ieri, a Borsa Italiana Spa la comunicazione di pre-ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, funzionale all’ammissione che è attualmente prevista entro il prossimo mese di giugno. Un obiettivo di prestigio e di prospettiva per Giocamondo Study.

"Siamo orgogliosi di aver intrapreso il percorso di quotazione di Giocamondo Study – ha sottolineato il Ceo De Angelis - che ci aiuterà ad accelerare i progetti di sviluppo. Il trend positivo che ci accompagna ormai da diversi anni e ci spingerà verso un ulteriore potenziamento attraverso l’espansione di progetti, asset e mercati di riferimento. Obiettivi in grado di proiettare l’azienda, che ogni anno fa viaggiare in tutto il mondo migliaia di studenti italiani, verso un nuovo posizionamento di prestigio, con innalzamento della brand reputation, per accreditarsi come leader nazionale nel settore del turismo studentesco".

Dopo un 2024 nel segno di una ulteriore crescita del fatturato di circa il 20% rispetto all’anno precedente, ora Giocamondo Study si proietta verso nuovi, importanti obiettivi. L’operazione di quotazione in Borsa (mercato Egm), interamente in aumento di capitale, è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e investitori retail, ed è finalizzata a consolidare e sviluppare il processo di crescita della società.

Valerio Rosa