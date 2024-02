’Giochi a tavola’: dodici appuntamenti enogastronomici

La Libreria Rinascita ha ospitato la presentazione dell’evento ’Giochi a Tavola: il vino s’impara giocando al ristorante, in cantina, in libreria e al museo’. L’ideatrice Laura Di Pietrantonio ha illustrato il ciclo di dodici appuntamenti itineranti che rientrano nel programma di ’Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola’ che prenderanno il via venerdì 23 febbraio proprio dalla Libreria Rinascita e si protrarranno fino a giugno con tappe in location culturali e cantine. Torna così ’Giochi a Tavola’, la cena che racconta il vino attraverso un gioco di sensi e abilità da fare tavolo contro tavolo. Il progetto, giunto alla 3ª edizione, nasce proprio dalla creatività di Laura Di Pietrantonio (presidente della Cooperativa Charme Italia) ed è finanziato della Regione Marche. "Sono tante le novità dell’edizione 2024 – ha sottolineato Laura Di Pietrantonio – La prima sono le quattro date ospitate direttamente delle cantine partner: Tenuta Cocci Grifoni, Pantaleone, Velenosi Vini e Fiorano. Per l’occasione è stata studiata una nuova formula di ’gioco degustazione’ che prevede un coinvolgimento attivo del cliente in antichi giochi da osteria rivisitati in chiave enologica. Non solo eventi nei ristoranti, ma anche in location culturali come la Galleria Osvaldo Licini (12 aprile) in cui arte, vino e cucina stellata si fonderanno in un unico percorso. Il primo evento del 23 febbraio sarà alla Liberia La Rinascita dove si terrà una Degustazione Emozionale ispirata a Dante e Shakespeare: tre vini, tre piatti, tre brani interpretati da Cristiana Castelli tratti dal romanzo ’Dante di Shakesperare III’ di Monaldi e Sorti. Ogni appuntamento avrà un menu dedicato che valorizzerà le tipicità agricole marchigiane. I prezzi sono tra i 30 e i 60 euro".

Valerio Rosa