’Giochi a tavola’ in undici locali "Divertirsi alla scoperta del gusto"

Prove sensoriali, di abilità, di coraggio, finalizzate a potenziare la cultura enogastronomica del territorio: c’è anche questo, al centro del nuovo ciclo di cene dal titolo "Giochi a Tavola", progetto nato dalla creatività di Laura Di Pietrantonio, presidente della Cooperativa Charme Italia, finanziato della Regione Marche all’interno del bando "Dalla Vigna alla Tavola", per valorizzare le eccellenze del territorio anche con momenti conviviali, creando occasioni di promozione, sviluppo e coinvolgimento. "Sono undici, gli eventi in programma, in undici locali e con menù differenti, dal 3 marzo al 26 maggio – dice Laura Di Pietrantonio, al ristorante PostoNuovo, dove è in programma il primo evento, (menu con solo pesce fresco dell’Adriatico e i grandi bianchi e rosati della Regione, in abbinamento vini Tenuta Santori, Marca di San Michele, Le Senate) – per valorizzare il vino e la birra artigianale, quest’ultima novità del nuovo bando. Memorizzare senri olfattivi, immagazzinare informazioni sulle Denominazioni vinicole regionali e imparare a riconoscere la qualità di un cibo non è mai stato così divertente e facile da imparare". Coinvolta nel progetto Flavia Narducci della Webeing.net, presente alla conferenza con Davide Camaioni (PostoNuovo) Sigismondo Damiani (Degusteria Del Gigante) e Roberto Pistolesi (Osteria dell’Arancio). Ogni cena avrà un menu dedicato, proporrà in degustazione tre cantine o birrifici, con la presenza dei produttori stessi, che diventeranno parte integrante dei Giochi a Tavola. Ulteriori appuntamenti del mese di marzo: giovedì 9 Frangipane San Benedetto (Cantine: Terre d’Arengo, Vigneti Vallorani, Pantaleone), mercoledì 15 Pizzeria Mamma Rosa San Benedetto (Cantine Clara Marcelli, Vigneti Vallorani, Fiorano), giovedì 23 Osteria Pepe Nero Cupra Marittima (Cantine Valter Mattoni, La Staffa, Le Caniette), giovedì 30 Pub Old Spirit San Benedetto (birra Mukkeller, Menoamara, Babylon). Aprile: 14 Ristorante Anita, Cupra Marittima (Tenuta Spinelli, Clara Marcelli, Moncaro), il 20 Degusteria del Gigante, San Benedetto (Cantine Macondo, Valter Mattoni, Poderi San Lazzaro). Conclusione a maggio: il 5 Ristorante Vecchio Mulino, Roccafluvione (Cantine Lumavite, Velenosi, Cameli Irene), giovedì 11 Old Times Pub Torrione, San Benedetto (Birrifici Carnival, Malaripe, Styles),19 Osteria dell’Arancio, Grottammare Alta (La Riserva, il Conte di Villa Prandone, Valle del Sole), il 26 Blob Caffè, Offida (Tenuta Recchi Franceschini, San Michele a Ripa, Pantaleone). Informazioni: dallavignaallatavola.marcheandwine.it lauradipietrantonio.iteventsmarchewine-giochi-a-tavola 333 2722246.

Stefania Mezzina