’Giochi a tavola’. Un viaggio nel gusto

Ha preso il via a febbraio e terminerà a giugno, a Villa Cellini, il ciclo di eventi ’Giochi a Tavola’, che promuove il vino e la birra delle Marche, attraverso un gioco di sensi e di abilità da fare tavolo contro tavolo, tra componenti e componenti. Il progetto nasce dalla creatività di Laura Di Pietrantonio ed è finanziato della Regione Marche nel bando ’Enoturismo delle Marche: dalla Vigna alla Tavola’. Grande novità del 2024 sono gli eventi in location culturali e nelle cantine. Dopo aver raccontato il vino attraverso le parole di Shakespeare, alla Libreria La Rinascita di Ascoli il 12 aprile sarà la volta dell’arte alla Galleria d’Arte Contemporanea Osvaldo Licini, con la cucina dello chef stellato Enrico Mazzaroni, mentre il 10 maggio sarà la volta della Cantina Velenosi, con una nuova formula di gioco ispirata alle antiche osterie. Dopo la serata alla Tenuta Cocci Grifoni, giovedì 7 marzo è stata la volta dell’appuntamento alla Degusteria del Gigante, a San Benedetto del Tronto, con la cucina dello chef Morgan Nepa e l’affabilità del patron Sigismondo Gaetani e un menù che ha messo al centro la valorizzazione delle eccellenze locali, accompagnate dai vini delle cantine Tavio e Vigneti Vallorani, registrando il sold out. "Sono fiera del successo di Giochi a Tavola, perché dimostra quanto le buone idee e la professionalità possano fare la differenza, nel mare magnum degli eventi enogastronomici" spiega Laura Di Pietrantonio, organizzatrice del ciclo, che è giunto alla 3ª edizione, con grande successo di pubblico. Prossimi appuntamentisaranno al Pub Old Spirit di San Benedetto, il 14 marzo, con i birrifici Mukkeller, Babylon e Ottozampe e al Ristorante San Giacomo di Monteprandone, il 22, con la birra della Carnival, Styles e Prima Pietra.