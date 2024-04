Giochi che non escludono nessuno. Si inaugura il primo parco inclusivo

Domenica l’amministrazione di Monteprandone restituirà alla cittadinanza uno spazio verde urbano riqualificato, sistemato e con un’area giochi totalmente inclusiva. Si tratta del parco della Stazione, situato in via Amendola a Centobuchi. L’area verde pubblica adiacente alla stazione ferroviaria è il primo parco interamente accessibile realizzato a Monteprandone. L’area, già punto di aggregazione per la zona, ha un carattere inclusivo grazie all’installazione di idonee attrezzature ludiche fruibili da bambine e bambini diversamente abili e normodotati al tempo stesso. Diverse le attrezzature ludiche presenti: un trampolino accessibile, una giostra girevole utilizzabile da seduti, in piedi e con sedia a rotelle, un’altalena a cesto, una struttura multifunzione composta di torri, scivoli, pannelli interattivi (lavagna, labirinto, inclinato, banco vendita, abaco, tamburello inclinato), un cannocchiale, ponti con staccionate, ringhiere e con rete e ringhiera.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per le disabilità, attraverso un co-finanziamento della Regione Marche tramite il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità pari a 60.000 euro e attraverso risorse di bilancio comunale pari a 29.800 euro.

Ma. Ie.