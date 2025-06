Giochi della bandiera, Ranalli sul tetto d’Italia

Emozioni e medaglie, per gli sbandieratori e i musici ascolani Under impegnati, in questo weekend, ai Giochi Giovanili della Bandiera a Lugo, in provincia di Ravenna. Tre le categorie previste: Esordienti (dai 7 ai 9 anni), Giovanissimi (dai 10 ai 12 anni) e Under 15 (dai 13 ai 15 anni). Ieri sono andate in scena le prime gare e sono arrivate tante soddisfazioni. A cominciare, ad esempio, dal titolo di ‘campione d’Italia’ ottenuto da Francesco Ranalli di Porta Solestà nel ‘Singolo Giovanissimi’.

E’ la quarta volta che lo sbandieratore gialloblù sale sul gradino più alto del podio. Nella stessa gara, poi, settimo posto per Lorenzo Armillei della Piazzarola e tredicesimo per Nicolò Silvestri di Porta Tufilla. Altra medaglia per Porta Solestà nei Musici Under 15, con i gialloblù che si sono classificati al secondo posto e sono dunque vicecampioni d’Italia. Piccola curiosità: tanti applausi per la tamburina Beatrice Nepi, alla sua ultima gara tra gli Under in attesa di esordire nei grandi. Commovente l’abbraccio con il resto del gruppo.

Tornando alla gara, nella stessa specialità, 14esimi i ragazzi di Porta Maggiore, 17esimi quelli di Porta Romana e 22esima Porta Tufilla. Nella ‘Squadra Under 15’, poi, settima Porta Maggiore e ottava Porta Romana, mentre Porta Solestà è arrivata 13esima, Piazzarola 22esima e Porta Tufilla 25esima. Nel ‘Singolo Esordienti’, invece, sesto Francesco Cittadini della Piazzarola, 12esimo Nathan Bracalè di Porta Maggiore e 22esimo Flavio De Santis di Porta Solestà.

Nel pomeriggio, sempre ieri, si sono svolte anche le specialità relative al ‘Singolo Under 15’, la ‘Squadra Giovanissimi’ e i ‘Musici Giovanissimi’. Nella ‘Squadra Giovanissimi’ ottava Porta Solestà, 17esima Porta Maggiore e 19esima Porta Romana. Nel ‘Singolo Under 15’, infine, nono Ettore Matricardi di Porta Romana, 13esimo Francesco Parissi di Porta Tufilla, 17esimo Filippo Giantomassi di Porta Solestà, 18esimo Cristian Cicconi di Porta Romana e trentesimo Alessio Cannellini della Piazzarola. Oggi, infine, in programma le ultime gare nel corso della mattinata. Si tratta della ‘Coppia Giovanissimi’, della Coppia Under 15 e della ‘Squadra Esordienti’. La speranza, ovviamente, è che per i sestieri ascolani possa arrivare qualche altra medaglia ad arricchire le due già conquistate ieri dal sestiere di Porta Solestà.

Matteo Porfiri