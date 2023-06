‘Giochi della Gioventù’: ecco le classi vincitrici

Per la prima volta si è svolta in notturna, con una forma suggestiva la 4ª edizione dei ‘Giochi della Gioventù’ dell’Isc di Falerone, andati in scena giovedì in piazza Roma di Servigliano. All’appuntamento coordinati dagli insegnanti Gianluca Viozzi, Daniele Piattoni e Giada Maragini si sono ritrovato oltre 200 studenti delle scuole medie dell’intero Isc. Alle 21 ha preso il via la manifestazione con l’arrivo della fiaccola dei giochi portata dal tedoforo Delio Raffaelli e l’accensione del braciere, successivamente si è tenuto il giuramento degli atleti reso più solenne dall’Inno di Mameli e infine un momento in ricordo di Giampaolo Caraffa a cui sono intitolati i giochi. Per circa due ore seguiti con massima cura da insegnanti di educazione fisica in pensione nella figura di giudici, si sono svolte le varie gare; molto combattute e animate da grande rispetto sportivo si sono susseguite nei vari angoli della piazza: volley, calcio, staffetta, basket, rugby, lancio della pallina, badminton, peteca ed esercizi a corpo libero. Prima della cerimonia di premiazione i sindaci e il corpo docente hanno voluto omaggiare la dirigente scolastica Patrizia Tirabasso ormai prossima alla pensione. A chiudere la premiazione: grazie alla sommatoria delle singole gare, per la prima media la vittoria è andata al plesso di Falerone, per la seconda media a Servigliano; per la terza media vittoria ex equo per i plessi di Servigliano e Falerone.