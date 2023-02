Giochi giovanili della bandiera, Ascoli ospita il campionato

Due settimane fa la candidatura, ora l’annuncio ufficiale. Ascoli è stata scelta come sede per l’edizione 2023 dei ‘Giochi giovanili della bandiera’, ovvero il campionato nazionale promosso dalla Fisb, la federazione italiana sbandieratori, che andrà in scena dal 23 al 25 giugno con la partecipazione di centinaia di ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia. La manifestazione, dunque, si svolgerà sotto le cento torri, tra piazza Arringo e piazza del Popolo, con la città che in quel weekend diventerà la capitale italiana per baby sbandieratori e musici. A sfidare i gruppi che arriveranno da tutta la penisola, ovviamente, saranno anche i ragazzi dei sei sestieri ascolani, per un evento che consentirà agli albergatori e ai ristoratori del territorio di registrare il ‘tutto esaurito’. La Fisb, poi, ha assegnato anche la Tenzone Aurea, ovvero il campionato nazionale di Serie A1, rivolto invece ai più grandi, che andrà in scena a Montagnana, in provincia di Padova, dall’8 al 10 settembre.

All’A1 partecipano anche quattro sestieri ascolani ovvero Porta Solestà, Porta Romana, Porta Maggiore e Sant’Emidio.

Vista l’assenza di candidature per la Tenzone Argentea e la Tenzone Bronzea, ovvero i campionati di A2 e A3, la Fisb ha richiesto ai gruppi soci una manifestazione di interesse e ogni decisione verrà presa soltanto nei prossimi giorni.

Matteo Porfiri