Giochi giovanili della Bandiera Il futuro è adesso: via allo show

Le note dell’Inno di Mameli, ieri sera, hanno aperto la 24esima edizione dei ‘Giochi Giovanili della Bandiera’, che tra oggi e domani animeranno piazza Arringo e piazza del Popolo grazie agli oltre 600 baby sbandieratori e musici, provenienti da tutta Italia, che si daranno battaglia per conquistare le medaglie e i titoli nazionali di specialità. E’ la terza volta che la Fisb sceglie Ascoli come sede della manifestazione e, nel corso della cerimonia inaugurale di ieri, la presidente federale Antonella Palumbo ha più volte ribadito come il Piceno abbia sempre rappresentato una ‘sicurezza’ per la federazione. "È bello vedere tutti questi ragazzi desiderosi di stare insieme, divertirsi e praticare la propria attività preferita – ha spiegato la stessa Palumbo –. Questa è la generazione che più di ogni altra ha sofferto le conseguenze della pandemia e questi giochi rappresentano la vera ripartenza dopo anni complicati". "Ringrazio tutti i sestieri che si sono messi a disposizione per accogliere i ragazzi – ha proseguito Massimo Massetti, presidente del consiglio degli anziani e vicepresidente Fisb –. C’è stato tanto da lavorare, ma anche stavolta abbiamo dimostrato che la nostra città riesce sempre a farsi trovare pronta". Presente all’inaugurazione della kermesse, ovviamente, anche il sindaco Marco Fioravanti.

La serata è stata caratterizzata dalla sfilata di tutti e 29 i gruppi partecipanti: oltre ai sestieri ascolani, partecipano anche gli Sbandieratori di Tradizione Astigiana, i battitori della N’Zegna di Carovigno, Borgo San Lazzaro e Borgo San Pietro di Asti, Borgo San Panfilo di Sulmona, il Comitato Palio Borgo Don Bosco, le contrade San Giorgio, San Paolo e San Luca di Ferrara, l’Ente Palio Città di Ferrara, sbandieratori e musici delle Terre Sabaude, Maestà della Battaglia di Quattro Castella, Megliadino San Vitale, Rione De Brozzi, Rione San Martino San Rocco, Rione Santo Spirito di Ferrara, il gruppo ferrarese di Santa Maria in Vado, musici e sbandieratori Tempesta Noale, gli Sbandieratori Arquatesi, gli sbandieratori e balestrieri di Volterra, quelli del Palio dei Micci di Querceta, la Torre dei Germani e, infine, Città Regia di Cava De’ Tirreni. Questa mattina il via alle gare: a piazza del Popolo, dalle 9, singolo Esordienti e singolo Giovanili, mentre a piazza Arringo squadra e musici Under 15. Nel pomeriggio, dalle 17.30, coppia Esordienti a piazza del Popolo, mentre a piazza Arringo le sfide di squadra e musici Under 15 e la coppia Giovanili.

Matteo Porfiri