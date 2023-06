Giochi giovanili della bandiera La città si prepara per lo show

Oltre 600 partecipanti, appartenenti a 29 gruppi provenienti da tutta Italia, per un totale di 168 esercizi. Sono questi i numeri che caratterizzeranno la 24esima edizione dei ‘Giochi giovanili della bandiera’, la rassegna promossa dalla Fisb (la federazione italiana sbandieratori) che per la terza volta verrà ospitata ad Ascoli: l’ultima volta fu nel 2018. L’evento, che dal 23 al 25 giugno trasformerà le cento torri in una vera e propria arena, è stato presentato ieri mattina in Comune dal sindaco Marco Fioravanti, dai rappresentanti dei sestieri, dal presidente del consiglio degli anziani della Quintana Massimo Massetti e dal presidente nazionale della Fisb Antonella Palumbo.

Tra i partecipanti, ovviamente, anche i baby atleti dei sestieri ascolani, che cercheranno di conquistare le medaglie nelle quattro specialità previste: singolo, coppia, squadra e musici. Tre le fasce d’età: ‘Esordienti’, ovvero i più piccolini, alcuni dei quali alle prime armi sia con le bandiere che con i tamburi e le chiarine, ‘Giovanili’ e ‘Under 15’. "Sarà un weekend intenso, nel quale i nostri sestieri verranno messi duramente sotto stress – ha ammesso Massetti –. Infatti, il 23 ci saranno anche le prove cronometrate dei cavalieri al campo Squarcia, in vista della Quintana di luglio, proprio in concomitanza con l’avvio dei giochi giovanili".

"Ascoli rappresenta un esempio per tante altre città – ha proseguito Antonella Palumbo, presidente nazionale della Fisb –. Ogni volta che c’è bisogno, infatti, il Piceno risponde sempre con entusiasmo. E non nego che, spesso, gli ascolani ci hanno tirato fuori dai guai quando ci siamo trovati a cercare delle location in extremis. Da Ascoli sono partite tutte le manifestazioni più importanti, nel corso degli anni passati".

Il programma dei ‘Giochi giovanili’ è decisamente intenso. Si comincerà il 23 giugno con la cerimonia d’apertura in programma alle 21 a piazza Arringo. Il 24, invece, già dalle 9 del mattino si svolgeranno le gare tra piazza Arringo e piazza del Popolo: sfide che proseguiranno anche nel pomeriggio, a partire dalle 17.30. Ultime esibizioni, infine, la domenica mattina, il 25 giugno, dalle 9, prima delle premiazioni e della festa che chiuderà l’attesa kermesse.

Matteo Porfiri