Giochi giovanili della Bandiera:. Ranalli sul tetto d’Italia

Sventolano in alto i colori dei sestieri ascolani ai Giochi Giovanili della Bandiera, che hanno preso il via ieri a Venaria Reale, nel torinese, e che si concluderanno questa mattina. Il torneo, organizzato dalla Fisb (Federazione italiana sbandieratori) e rivolto al settore degli under, ha messo in mostra tanti talenti sia tra gli sbandieratori che tra i musici. Su tutti, a spiccare è stata la prestazione di Francesco Ranalli di Porta Solestà, che si è laureato campione d’Italia nel ‘Singolo Giovanili’. Decisamente una bella soddisfazione, questa, per tutto l’ambiente gialloblù, visto che Francesco è il figlio di Manuel Ranalli, sbandieratore solestante che in passato ha scritto la storia, nel singolo, sia nelle gare cittadine che ai campionati nazionali. Medaglia sfiorata, invece, per il sestiere di Porta Maggiore tra i musici Under 15, dove i neroverdi hanno ottenuto il quarto posto. Si tratta di un ottimo risultato perché arrivato a livello nazionale. Tra le squadre Under 15, poi, Porta Maggiore è stato il sestiere migliore, tra gli ascolani, con il dodicesimo posto. Nella coppia Under 15, invece, i migliori tra gli ascolani sono stati Giantomassi e Tacconi di Solestà, 15esimi. Ieri, fino al tardo pomeriggio, sono andate in scena altre specialità, mentre il programma si concluderà questa mattina.

Matteo Porfiri