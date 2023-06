’Giochi giovanili’ Ecco tutti i protagonisti

Ascolani a caccia di medaglie. Ci saranno anche tanti rappresentanti dei sestieri della Quintana alla 24esima edizione ‘Giochi giovanili della bandiera’, in programma proprio in città nel prossimo weekend, dal 23 al 25 giugno. Oltre 600, complessivamente, i partecipanti, appartenenti a 29 gruppi provenienti da tutta Italia, per un totale di 168 esercizi. Tre le fasce d’età: ‘Esordienti’, ‘Giovanili’ e ‘Under 15’. Quattro, invece, le specialità previste: singolo, coppia, squadra e musici. Gli orari di esibizione verranno annunciati nei prossimi giorni, ma i sestieri faranno il possibile per ottenere risultati di prestigio e, si spera, anche dei titoli nazionali.

Questi i nomi dei ragazzi che difenderanno i colori ascolani. Porta Tufilla: Nicolò Silvestri, Davide Del Moro, Massimo De Santis Tentorini, Francesco Parissi, Cristian Guidotti, Matteo Forlini, Mario Amatucci, Francesco Ferri, Samuele Tempera, Diego Priore, Alberto Viscione, Federico Fazzini, Matteo Scaramucci (sbandieratori), Maria Vittoria Capriotti, Ludovica Cappelli, Elisa Nespeca, Maria Vittoria Sermarini, Diletta Priore, Gioia Viscione, Viola Viscione, Giacomo Mancini, Emanuele Buonocore, Ettore Buonocore, Stefano Poli, Riccardo Scaramucci, Carlotta Vivani (musici). Porta Romana: Ettore Matricardi, Eleonora Andreucci, Christian Ciccino, Samuele Eufemia, Flavio Pampano, Giorgia Salvi, Matteo Torquato, Marco Vallesi (sbandieratori), Lucrezia Andreucci, Anna Civita, Alberto Corradetti, Sofia Di Camillo, Francesca Fioravanti, Michelangelo Grelli, Francesco Provinciali e Asia Zanchè (musici). Porta Solestà: Paolo Cecchini, Francesco Ranalli, Filippo Giantomassi, Gregorio Tassoni, Alessandro Tacconi, Cristian Tacconi, Cristian Virgulti, Arbesa Ramadani, Pietro Giantomassi (sbandieratori), Marco Schiavi, Ludovica De Laurentis, Sofia De Luca, Aurora Falagario, Cecilia Luzzi, Emma Mancini, Marco Schiavi, Giulia Traini, Linda Trobbiani, Malcolm Baglivo Celestini, Bianca Bernardini, Riccardo Camaioni, Francesco Conti, Cloe Corena, Vincenzo De Luca, Gioia Mari, Beatrice Nepi, Matteo Nepi, Majlinda Ramadani, Massimiliano Santacroce e Jacopo Varani (musici). Piazzarola: Leonardo De Angelis, Tommaso Prezzavento, Alessio Cannellini, Lorenzo Armillei, Andrea Fioravanti, Alberto Silvestri, Michele Silvestri (sbandieratori), Maria Rita Perotti, Gioia Alessandrini (musici). Sant’Emidio: Filippo Astolfi, Pablo Cavatassi, Diego Cinciripini, Mattia Guidotti, Lorenzo Leti, Jacopo Massetti, Alessandra Pasquini, Emidio Rosati, Emanuele Rosati, Matteo Amatucci (sbandieratori), Giorgia Armili, Leonardo Armili, Alice Cavatassi, Noemi Cicchetti, Gioia Corradetti, Beatrice Diamanti, Caterina Paciolla, Maria Grazia Paciolla, Eleonora Pasquini, Anna Pennetta, Andrea Pennetta, Leonardo Poli, Leonardo Prugni, Martina Ticchiarelli, Angelica Aquilanti, Francesca Aquilanti, Aurora Cicchetti, Laura De Carolis, Sara Loreti, Giulia Peroni e Serena Sebastiani (musici). Porta Maggiore: Lorenzo Tomassetti, Nicolò Gaspari, Diego Silvestri, Matteo Scognamiglio, Francesco Freni, Emanuele De Angelis, Andrea Tulli, Andrea Casella, Stefano Regnicoli, Federico D’Annunzio, Tommaso Bellabarba, Martino Marini, Lorenzo Ponturelli, Mirko Norcini (sbandieratori), Tommaso Gurdi, Diego Benigni, Mattia Annibali, Loris D’Angelo, Tommaso Biondi, Francesco Salvi e Andrea Mori (musici).

Matteo Porfiri