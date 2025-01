’Giochi in Grotta’, doppio appuntamento. Si parte già oggi

E’ tutto pronto per una nuova edizione di Giochi in Grotta, con sessioni di ruolo e da tavolo aperte a tutti, anche con ospiti autorevoli dell’editoria ludica. Il programma prevede due appuntamenti domenicali, oggi e il 19 gennaio, dalle ore 16 alle ore 20. La partecipazione è gratuita.

L’ambiente, nel centro sociale di via Ischia I, sarà suddiviso in aree per i giochi di ruolo (è consigliato riservare un posto ai tavoli su www.spazioludico.it) e un’area per i giochi da tavolo, dai più classici a quelli introvabili della collezione di Spazio Ludico.

"Siamo felici di poter confermare ancora una volta quest’appuntamento che ormai ci identifica nell’offerta dedicata ai più giovani – dichiara la consigliera delegata alle Politiche giovanili, Martina Sciarroni –. Siamo certi che in questi anni il nostro impegno abbia offerto al territorio un contributo costruttivo, valorizzando le attività ludiche come strumento sociale, educativo e formativo per le giovani generazioni".

Giochi in Grotta è promossa e organizzata dall’associazione Spazio Ludico, che proporrà, tra gli altri giochi, uno dei grandi classici come Dungeons and Dragons 5. Saranno presenti gli autori Fabio Passamonti e Luigi Coccia.

Info 340.3418349.