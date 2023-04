Giochi Matematici, brillano gli studenti di Spinetoli e Monsampolo

Grande soddisfazione per l’istituto comprensivo di Spinetoli e Monsampolo ai ‘Campionati internazionali dei giochi matematici’. Diversi alunni hanno partecipato alle semifinali che si sono svolte al liceo scientifico di San Benedetto. Si tratta di Alessandro Neroni della IIA, Sofia Colonnella della I di Acquaviva, Marco Capriotti e Carlotta Felicioni della I°C di Monsampolo, Samuele Costantini della IIIC, Valerio Marinelli della IIIA, Francesco Berardi della I°E, Diego Cinaglia, Manuel Cinaglia e Matteo Tancredi della IID, oltre a Lisa Fazzini della I°D di Spinetoli. La finale dei giochi si svolgerà, per i primi classificati di ogni categoria, il 13 maggio alla Bocconi di Milano. In generale, buone le posizioni ottenute da tutti gli studenti. In particolare, a raggiungere l’obiettivo, sono stati gli studenti Manuel Cinaglia e Samuele Costantini, classificandosi entrambi all’ottavo posto.