Gioco d’azzardo ad Ascoli, cresce l’allarme: sempre più donne chiedono aiuto

Ascoli, 3 agosto 2023 – Sono sempre di più, nel Piceno, le donne con una vera e propria dipendenza da gioco d’azzardo. A dirlo sono i numeri, in aumento, registrati dagli sportelli degli ambiti territoriali sociali della provincia attivati dalla cooperativa ‘Ama Aquilone’. "Nell’ultimo anno, rispetto al passato, diverse donne si sono rivolte al servizio chiedendo aiuto per una situazione di gioco eccessivo. Il nostro servizio è pronto ad accogliere tutte le richieste". Le parole sono di Maria Aureli, assistente sociale, psicologa, counselor e referente territoriale degli sportelli. Quest’ultimi, promossi dal dipartimento di dipendenze patologiche dell’Ast di Ascoli e da ‘Ama Aquilone’, prestano servizio gratuitamente e sono dislocati nel territorio offrendo una serie di interventi che vanno dal sostegno dei giocatori d’azzardo patologico, all’ascolto, orientamento e indicazioni per le persone affette da dipendenza digitale, e alle loro famiglie.

Al fine di favorire la riacquisizione del gioco come momento ludico sano, inoltre, sono stati attivati dei fine settimana intensivi, tenuti in luoghi informali, con l’obiettivo di favorire la consapevolezza personale, in merito al gioco d’azzardo patologico, rallentando i ritmi e le pressioni della vita quotidiana. "Spesso capita di sentir dire da familiari, conoscenti o giocatori stessi che si rivolgono al servizio – spiega Marta Bugari, psicologa e psicoterapeuta referente degli ambiti territoriali di Spinetoli e San Benedetto –, che la situazione problematica e di sofferenza che segue ai debiti, sia dovuta a un errore, o un comportamento superficiale, per cui chi gioca non ha pensato alle conseguenze che quel rapporto disfunzionale con il mondo dell’azzardo poteva causare. In questo modo si tende a banalizzare un problema di dipendenza. È molto importante, invece, aiutare chi si rivolge al servizio ad acquisire una sempre maggiore consapevolezza che la dipendenza, anche senza sostanza, è dipendenza. Accanto alle sostanze, all’alcol, al tabacco, al gioco d’azzardo, c’è la ‘dipendenza da internet’, un disturbo che può colpire chiunque, giovani e adulti, perché legato a un utilizzo ossessivo della tecnologia digitale in tutte le sue forme, dalla navigazione sui social network, alla visualizzazione dei filmati fino al gioco online".

L a cooperativa ‘Ama Aquilone’ gestisce, dall’aprile del 2018, progetti che si occupano delle problematiche legate al gioco d’azzardo patologico e, più recentemente, anche alle dipendenze digitali. Info: [email protected].