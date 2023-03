Gioielli da salvare Patto Soprintendenza: "Task force di esperti per recuperare i beni"

Accelerare la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016 attraverso una task force formata da archeologi, architetti e storici dell’arte che permetteranno di velocizzare le pratiche degli edifici tutelati delle Marche, comprese le oltre 600 chiese lesionate dal terremoto. Nasce da questo presupposto la convenzione siglata ieri, della durata di tre anni a partire dal prossimo primo aprile, tra l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli, Fermo e Macerata. Un accordo grazie al quale verrà istituita un’unità tecnica all’interno dell’Ufficio speciale per la ricostruzione da dedicare agli approfondimenti istruttori legati alla tutela storico-artistica ed archeologica. In particolare, secondo la convenzione, dovranno essere assicurate le seguenti attività: pre-esame degli interventi sui beni con riferimento agli aspetti di tutela architettonica, storico-artistica e archeologica, preparazione dello schema di parare della Soprintendenza Marche sud e monitoraggio dello stato di avanzamento dei procedimenti in cui è coinvolta la Sabap Ascoli, Fermo e Macerata. L’Usr, al fine di supportare lo svolgimento efficace di tutte queste attività, provvederà ad impiegare il personale necessario: almeno 5 tra architetti, archeologi e storici dell’arte. "Si tratta di una convenzione molto importante per la ricostruzione – dice il commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli –. Quello del 2016 è stato un terremoto che si è scaricato in uno scrigno di arte e cultura ed è la nostra priorità far sì che la ricostruzione avvenga nella massima sicurezza e nel rispetto dei valori etno-antropologici e paesaggistici che questi territori esprimono. Basti pensare che le chiese danneggiate sono 674, di cui 68 sono in istruttoria. Spesso si parla di semplificazione, ma per attuarla non bastano le norme. Per passare ai cantieri serve un numero di risorse umane adeguate, oltre a persone preparate e qualificate che sappiano governare nella fase iniziale dei progetti le esigenze tipiche degli edifici vincolati e tutelati. Così che alla Soprintendenza arrivi un lavoro già raffinato".

Delle 674 chiese finanziate perché danneggiate, 132 sono stati i progetti consegnati, 68 quelli in istruttoria, 24 in fase di esecuzione e 82 i lavori ultimati. L’importo totale per la programmazione degli edifici di culto è di 372 milioni di euro, di cui 56 milioni di euro erogati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione. "Abbiamo valutato in sinergia con la Soprintendenza le diverse possibilità nei rispettivi ambiti, con l’obiettivo di migliorare e dare risposta alle problematiche che in questi anni ci siamo trovati ad affrontare più spesso – continua il direttore dell’Usr Marche, Marco Trovarelli–. L’idea di creare un ufficio interno all’Usr che avesse specifiche competenze si muove proprio in questa direzione. Cominceremo col sostenere e potenziare il lavoro della Soprintendenza già dal prossimo 1 aprile, assumendo cinque specifiche figure".

Lorenza Cappelli