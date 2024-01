Giordano Concetti, in arte Giodi Freddy, in tv a ’Tale e Quale’

L’artista fermano Giordano Concetti, residente a Monte Vidon Corrado in arte Giodi Freddy, già protagonista con le sue apparizioni in programma televisivi d’intrattenimento come ‘Tu si que vales’ e ‘La Corrida’ solo per citarne alcuni, torna ancora una volta in tv. Nella passate uscite sul piccolo schermo Concetti aveva intrattenuto il pubblico con una rivisitazione di Freddie Mercury, accattivandosi la simpatia del pubblico. La sua prossima uscita sarà sabato 20 gennaio alle 21 nella programmazione di Rai Uno con la trasmissione ‘Tale e Quale’ condotta da Carlo Conti. Questa volta Giodi Freddy, porterà in scena un nuovo personaggio, ovviamente legato al mondo della musica, ovvero una divertente parodia dedicata al famoso cantante britannico Nick Kamen, interpretato ovviamente con una chiave tutta personalistica da parte dell’artista fermano. Una serata sicuramente dedicata al divertimento a.c.