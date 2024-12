Giordano Nasini alla guida di Ascoli-Fermo

Passaggio di consegne nelle Federazioni di Coldiretti del sud delle Marche con Macerata e l’interprovinciale di Ascoli Fermo che salutano i direttori uscenti e accolgono i nuovi arrivi. Dopo quasi 10 anni al timone di Macerata, Giordano Nasini andrà a dirigere Ascoli Fermo mentre l’attuale numero uno della federazione fermo-ascolana, Francesco Goffredo, è stato destinato alla direzione di Coldiretti Cuneo. In Coldiretti dal 2000, gli esordi a Fermo, già direttore di Coldiretti Chieti, Nasini, 50 anni, guidava Macerata dal 2015. "Al termine di questi dieci anni alla guida di Coldiretti Macerata – ha commentato Nasini - provo emozione e gratitudine per il percorso fatto e i risultati raggiunti. Penso all’Expo 2015 alla gestione del sisma, al Covid e alla crisi energetica, al clima, al sostegno delle filiere e alle tante sfide che abbiamo affrontato insieme con sacrificio, collaborazione e determinazione. Sono orgoglioso di lasciare una federazione forte, rinnovata e pronta per il futuro e sono pronto per il nuovo incarico. La mia strada in Coldiretti è iniziata a Fermo, sono cresciuto umanamente e professionalmente in questa confederazione e queste significa che dovrò impegnarmi il doppio per restituire la fiducia che mi è stata concessa all’inizio del mio percorso professionale". Nei prossimi giorni Nasini si insedierà nel suo nuovo ufficio nella sede ascolana di via Asiago dove la staffetta arriva dopo tre anni. Stefano Mazzoni, presidente di Coldiretti Ascoli Fermo, ha concluso: "Il direttore uscente, Goffredo, in tre anni di incarico ha guidato l’organizzazione attraverso sfide cruciali e, per quanto mi riguarda, mi è stato vicino dal momento che sono diventato presidente. Ha fornito supporto, visione. Ora passerà il testimone a un successore, Nasini, con esperienza sul territorio, pronto a proseguire il lavoro avviato".