Giorgia Latini:: "Rispetto di genere"

L’Italia è uno dei pochi paesi europei dove l’educazione sessuale nelle scuole non è obbligatoria per legge, insieme a Bulgaria, Lituania, Cipro, Polonia e Romania. Le attività formative presenti, inoltre, adottano per lo più un approccio con focus sull’ambito sessuale tralasciando invece quello affettivo e sentimentale: si fa molta prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulle gravidanze indesiderate, ma non si dedica altrettanta attenzione alla sfera emotiva o ai rapporti tra persone di genere diverso. Ad oggi però, con il tristemente noto omicidio di Giulia Cecchettin, i progetti già presenti sembrano aver accelerato: la proposta infatti affonda le sue radici nel progetto ‘Educare al rispetto’ che risale al 2015 ma solo il mese scorso si è cominciato a parlare di educazione affettiva. Per l’occasione la deputata della Lega Giorgia Latini commenta: "Era stato fatto il protocollo d’intesa due settimane fa da tre ministri: dalla ministra Eugenia Roccella, dal ministro Giuseppe Valditara insieme al ministro Gennaro Sangiuliano per sensibilizzare le scolaresche sul tema della violenza di genere, cercando di proporre iniziative per questo tema. Comunque si sono sempre fatte, però con questo protocollo si è cercato di proporre un impegno maggiore dalla parte del governo, anche con iniziative particolari, ad esempio proporre agli studenti di partecipare ad un concorso con dei cortometraggi. Poi anche tutti i progetti che riguardano il rispetto e le pari opportunità. Nello specifico stiamo portando avanti una proposta di legge, con la deputata Ravetto, proprio sull’introduzione del rispetto di genere, sempre nell’ambito dell’educazione civica".