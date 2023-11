Giorgio Massi presenta ’Adele allo Specchio’

La libreria Rinascita ospiterà sabato, con inizio alle 17, la presentazione del romanzo breve di Giorgio Massi dal titolo ‘Adele allo Specchio’ (Fara editore), opera che, di recente, nell’ambito della V edizione del concorso letterario nazionale ‘Città di Ascoli Piceno’ è stata insignita di due importanti riconoscimenti, ovvero seconda classificata e premio speciale assegnato dal presidente della sezione Thang (thriller, horror, avventura, noir e giallo). Nel corso dell’evento, moderato dal giornalista Renato Pierantozzi, si alterneranno momenti di riflessione e interventi a cura di relatori introdotti dall’attrice Veronica Barelli che leggerà alcuni brani dell’opera. Si tratta di una vicenda avvincente e moderna (2021), calata in una cornice di pura fantasia in una grande città del nord in cui la protagonista è costretta a dimenarsi tra mille difficoltà e ostacoli. Una storia tutta da scoprire che mette in risalto una scrittura intensa e a tratti sperimentale.