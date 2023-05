Il Canada premia il colonnello Giorgio Tommaseo di Ascoli: ecco perché

Ascoli, 2 maggio 2023 - Il colonnello dei carabinieri Giorgio Tommaseo, di Ascoli Piceno, è stato insignito dell'Ordine al Merito delle Forze di Polizia dal Canada, per l'attività svolta in rappresentanza dell'Arma e del ministero dell'Interno durante il suo mandato in Canada, iniziato nel 2014. È la prima volta che il riconoscimento viene attribuito a un ufficiale di polizia diverso da quelli canadesi. L'Ordine al Merito è stato consegnato in una cerimonia ad Ottawa dal governatore generale del Canada Mary Simon, che nel paese esercita il potere di capo di Stato come vicerè in rappresentanza del sovrano del Regno Unito, Carlo III.

I motivi dell'onorificenza

Tommaseo, che ora opera come comandante provinciale ad Ascoli Piceno, ha contribuito come esperto del ministero degli Interni italiano presso l'ambasciata italiana ad Ottawa "in modo determinante - come si legge nelle motivazioni della nomina - al consolidamento della cooperazione di polizia tra Italia e Canada sia sul fronte operativo (con particolare riguardo alle organizzazioni mafiose ed i connessi traffici di stupefacenti) sia nello scambio addestrativo e nell'approntamento di accordi di collaborazione di polizia giudiziaria".

La madonna recuperata

Tra i risultati conseguiti anche il recupero di opere d'arte trafugate in Italia: tra queste in particolare 'La madonna con il bambino' di Luca e Andrea Della Robbia, sottratta a Scansano nel 1971 e restituita alla comunità locale dopo una complessa trattativa extragiudiziale.