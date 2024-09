Giornalismo, cultura e giustizia. Al via il festival dell’informazione

Cultura, informazione, democrazia, giustizia, giornalismo e molto altro saranno al centro della prima edizione di ‘Onde, festival dell’informazione’, come peraltro suggerisce la locandina dell’evento che si terrà dal 27 al 29 settembre tra l’Antico Caffè Soriano (mattina), il Museo del Mare (pomeriggio) e il Teatro San Filippo Neri (per i talk serali). La manifestazione è organizzata da Marco Guescini e Lidia Pignati (Libreria Nave Cervo) con il sostegno del comune di San Benedetto, in collaborazione con l’associazione culturale Extrema Ratio, nonché Mario Di Vito, giornalista de Il Manifesto (e storica penna del Resto del Carlino) Micol Flammini (Il Foglio) e Raffaella Stacciarini (segretaria di Radicali Milano).

Ciascuno dei tre giorni sarà dedicato ad un’area tematica legata al giornalismo, con il contributo di professionisti del settore. Venerdì 27 settembre si parlerà di Esteri insieme al giornalista Cristiano Tinazzi (17.30) ma anche Gabriella Colarusso (La Repubblica) e Giuseppe Sarcina (Corriere della Sera) alle 21. La Giustizia, invece, sarà il tema del 28 settembre, che partirà con la rassegna stampa (10.30) di Daniela Preziosi (domani) per poi approdare nell’incontro (17.30) con Mario Di Vito e Carlo Machirelli (avvocato penalista e tesoriere Extrema Ratio) e nel dibattito (alle 21) che avrà per ospiti Andrea Fabozzi (direttore de Il Manifesto), Lorenzo Zilletti (avvocato penalista, già responsabile Centro Studi Marongiù dell’Ucpi) e Gaia Caneschi (ricercatrice di diritto processuale penale presso l’Unimi). Domenica 29, infine, sarà incentrata sulla Cultura e sarà inaugurata ancora una volta dalla rassegna della Preziosi per proseguire con un incontro pomeridiano con i cronisti locali. Conclusione affidata al monologo teatrale di Loredana Lipperini, scrittrice e voce storica di Radio3 e ‘Fahrenheit’. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.