Giornata all’insegna delle due ruote

Una giornata di totale immersione nelle due ruote per Montegiorgio e la media Valtenna; si svolgeranno quasi in contemporanea un moto raduno organizzato dal ‘Motoclub Guido Paci’ e con la cicloturistica ambientale su bike sui sentieri delle colline montegiorgesi. Entrambe le manifestazioni si terranno in prossimità della chiesa di San Paolo di Piane di Montegiorgio e di piazza Stazione. Con ritrovo alle 8 in prossimità dalle chiesa di San Paolo promossa dalla ‘Xtreme Bike Team’ si terrà la 6° edizione ‘Xtrema Bike’, una passeggiata fra le colline dell’entroterra su un percorso divertente e immerso nel verde di circa 30 chilometri con dislivello di 850 metri, livello di difficoltà media. Al termine dell’escursione ci sarà una premiazione per i gruppi più numerosi. Con inizio alle 9 in piazza Stazione, promosso dal ‘Motoclub Guido Paci’ si terrà il primo motoraduno dedicato al pilota serviglianese Guido Paci. Dopo la santa massa ci sarà un pranzo sociale, ospite della giornata il pilota Michele Pirro e una moto molto speciale in edizione limitata la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini.