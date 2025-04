Giornata contro le morti bianche. Lotta agli incidenti sul lavoro. Premiate le ditte più sicure

In occasione della ‘Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro’, le Marche hanno celebrato le eccellenze del territorio Piceno, che alla base dei successi ottenuti in campo imprenditoriale, hanno sempre posto una costante attenzione alla formazione e alla prevenzione. A confermarlo è stata la nutrita partecipazione e le tematiche più che mai attuali affrontate da "Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro", il seminario formativo che si è tenuto nell’auditorium Giusti di Porto Sant’Elpidio. Al termine di un confronto ricco di spunti di riflessione, in grado di coinvolgere esperti del settore, accademici e rappresentanti delle istituzioni nel segno della prevenzione, i presidenti e vicepresidenti di Ebam e Cedam hanno consegnato un riconoscimento speciale ad alcuni imprenditori che, nel proprio settore di attività, si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso nella promozione della sicurezza e della formazione in ambito lavorativo. Protagonisti, tra gli altri, Gino Sabatini, imprenditore offidano e presidente della Camera di Commercio delle Marche, il cui nome è legato a doppio filo alla CNA e all’associazione territoriale di Ascoli. Iscritto dal 1989, Sabatini è stato eletto presidente nel 2007, passando poi alla presidenza di CNA Marche nel 2013, prima di intraprendere il percorso in Camera di Commercio. Dal 2017, inoltre, è vicepresidente CNA Nazionale. Con lui anche Vincenzina Portelli, titolare di "Confezioni Vincenzina", azienda sambenedettese leader nel settore dell’alta sartoria, che da circa quarant’anni promuove qualità e che è stata premiata per l’attenzione costante rivolta alla formazione e alla prevenzione nei luoghi di lavoro, dando così seguito al ‘Premio Sicurezza sul Lavoro’ ricevuto nel 2022 dalla Federazione nazionale dei Maestri del Lavoro delle Marche e dall’assessorato regionale al lavoro. "Questi prestigiosi riconoscimenti premiano il lavoro svolto ogni giorno da imprenditori virtuosi come Gino Sabatini e Vincenzina Portelli, che con il loro esempio contribuiscono a promuovere una cultura della sicurezza concreta e lungimirante, capace di coniugare innovazione e attenzione alla salute delle persone - dichiara Daniele Gladioli, responsabile dell’ufficio Ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro della CNA di Ascoli - L’associazione non può che essere orgogliosa di poter contare su degli autentici percorsi di eccellenza apprezzati e riconosciuti su tutto il territorio, che anno dopo anno si confermano perfettamente in linea con il nostro impegno quotidiano: sostenere le imprese nel costruire ambienti di lavoro più sicuri, consapevoli e sostenibili".

Valerio Rosa